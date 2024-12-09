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09 декабря 2024, 06:36

Как будут отключать свет 9 декабря: информация о графиках от Укрэнерго

09 декабря 2024, 06:36
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фото: pixabay.com
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Сегодня, 9 декабря, в ряде регионов Украины будут действовать графики отключения электроэнергии – как для бытовых потребителей, так и для бизнеса

Об этом сообщает Укрэнерго, передает RegioNews .

  • для бытовых потребителей: 08:00 – 19:00 – одна очередь отключений,
  • для промышленности и бизнеса – 07:00 – 20:00 – применение графиков ограничения мощности.

В Укрэнерго подчеркнули, что ремонтные работы продолжаются – энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.

Графику отключений по конкретному адресу можно узнать на официальных ресурсах операторов системы распределения.

В Укрэнерго также призвали украинцев бережно потреблять электричество, в том числе не включать несколько мощных электроприборов одновременно.

Напомним, причиной отключений являются последствия массированных атак, совершаемых российскими войсками по объектам энергетики. После ударов по объектам энергетики 28 ноября ввели экстренные отключения света.

Последствия этого массированного удара россиян ликвидируют в 14 областях Украины.

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