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Як відключатимуть світло 9 грудня: інформація про графіки від Укренерго
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09 грудня 2024, 06:36

Як відключатимуть світло 9 грудня: інформація про графіки від Укренерго

09 грудня 2024, 06:36
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фото: pixabay.com
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Сьогодні, 9 грудня, у низці регіонів України діятимуть графіки вимкнення електроенергії - як для побутових споживачів, так і для бізнесу

Про це повідомляє Укренерго, передає RegioNews.

  • для побутових споживачів: 08:00 - 19:00 - одна черга відключень,
  • для промисловості та бізнесу - 07:00 – 20:00 – застосування графіків обмеження потужності.

В Укренерго наголосили, що ремонтні роботи тривають – енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.

Графіки відключень за конкретною адресою можна дізнатись на офіційних ресурсах операторів системи розподілу.

В Укренерго також закликали українців ощадливо споживати електрику, зокрема не вмикати декілька потужних електроприладів одночасно.

Нагадаємо, причиною відключень є наслідки масованих атак, які здійснюють російські війська по об'єктах енергетики. Після ударів по об’єктах енергетики 28 листопада запровадили екстрені відключення світла.

Наслідки цього масованого удару росіян ліквідовують у 14 областях України.

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