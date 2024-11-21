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21 ноября 2024, 14:45

В Украине ввели дополнительные очереди отключения электроэнергии

21 ноября 2024, 14:45
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фото: pixabay.com
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Сегодня, 21 ноября, компания "Укрэнерго" приняла решение экстренно изменить график отключения электроэнергии. В течение дня свет будут выключать в трех и четырех очередях одновременно

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Укрэнерго".

Объем применения мер ограничения потребления электроэнергии изменился:

  • 14:00 – 19:00 – 3 очереди отключений;
  • 19:00 – 22:00 – 1 очередь отключений.

В "Укрэнерго" предупредили, что время применения и объем ограничений могут измениться в течение суток.

Графики отключений по конкретному адресу можно узнать на официальных ресурсах операторов системы распределения.

В Укрэнерго также призвали украинцев бережно потреблять электричество, в том числе не включать несколько мощных электроприборов одновременно.

Ранее сообщалось, что по указанию Укрэнерго 21 ноября электроэнергию отключают в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях.

Как известно, утром 17 ноября российские войска совершили массированную атаку с применением дронов и ракет разного типа по объектам энергетической инфраструктуры. Под вражеским ударом оказались почти все области Украины. После обстрела в нескольких регионах Украины ввели аварийные отключения света.

Напомним, как заявили ранее в МАГАТЭ, из-за российской массированной атаки по объектам энергетики 17 ноября на украинских атомных электростанциях было зафиксировано снижение электрической мощности.

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