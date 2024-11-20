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В четверг, 21 ноября, свет также будет отключен по всей Украине. Графики будут действовать с 07:00 до 22:00

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-центр "Укрэнерго".

Время применения и объем ограничений будут следующими:

7:00 – 11:00 – одна очередь отключений;

11:00 – 19:00 – две очереди отключений;

19:00 – 22:00 – одна очередь отключений.

Отмечается, причина временного введения ограничений – повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 17 ноября.

Аварийно-восстановительные работы продолжаются, энергетики делают все возможное, чтобы вернуть поврежденное оборудование в работу.

График отключений потребители могут узнать на сайте или на официальных страницах оператора распределения.

"Не включайте несколько мощных приборов одновременно, когда свет появляется по графику", – призвали в "Укрэнерго".

Напомним, как заявили ранее в МАГАТЭ, из-за российской массированной атаки по объектам энергетики 17 ноября на украинских атомных электростанциях было зафиксировано снижение электрической мощности.