В "Укрэнерго" рассказали, как будут действовать графики отключения света 21 ноября
В четверг, 21 ноября, свет также будет отключен по всей Украине. Графики будут действовать с 07:00 до 22:00
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-центр "Укрэнерго".
Время применения и объем ограничений будут следующими:
- 7:00 – 11:00 – одна очередь отключений;
- 11:00 – 19:00 – две очереди отключений;
- 19:00 – 22:00 – одна очередь отключений.
Отмечается, причина временного введения ограничений – повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 17 ноября.
Аварийно-восстановительные работы продолжаются, энергетики делают все возможное, чтобы вернуть поврежденное оборудование в работу.
График отключений потребители могут узнать на сайте или на официальных страницах оператора распределения.
"Не включайте несколько мощных приборов одновременно, когда свет появляется по графику", – призвали в "Укрэнерго".
Напомним, как заявили ранее в МАГАТЭ, из-за российской массированной атаки по объектам энергетики 17 ноября на украинских атомных электростанциях было зафиксировано снижение электрической мощности.