В Україні запровадили додаткові черги відключення електроенергії

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Сьогодні, 21 листопада, компанія "Укренерго" ухвалила рішення екстрено змінити графіки відключення електроенергії. Протягом дня світло вимикатимуть у трьох та чотирьох черг одночасно

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Укренерго".

Обсяг застосування заходів обмеження споживання електроенергії змінився:

14:00 - 19:00 - 3 черги відключень;

19:00 – 22:00 - 1 черга відключень.

В "Укренерго" попередили, що час застосування та обсяг обмежень можуть змінитись протягом доби.

Графіки відключень за конкретною адресою можна дізнатись на офіційних ресурсах операторів системи розподілу.

В Укренерго також закликали українців ощадливо споживати електрику, зокрема не вмикати декілька потужних електроприладів одночасно.

Раніше повідомлялося, що за вказівкою Укренерго 21 листопада електроенергію вимикають у Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях.

Як відомо, вранці 17 листопада російські війська здійснили масовану атаку з застосуванням дронів та ракет різного типу по об’єктах енергетичної інфраструктури. Під ворожим ударом опинилися майже всі області України. Після обстрілу у декількох регіонах України запровадили аварійні відключення світла.

Нагадаємо, як заявили раніше у МАГАТЕ, через російську масовану атаку по об'єктах енергетики 17 листопада на українських атомних електростанціях було зафіксовано зниження електричної потужності.