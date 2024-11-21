В Україні запровадили додаткові черги відключення електроенергії
Сьогодні, 21 листопада, компанія "Укренерго" ухвалила рішення екстрено змінити графіки відключення електроенергії. Протягом дня світло вимикатимуть у трьох та чотирьох черг одночасно
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Укренерго".
Обсяг застосування заходів обмеження споживання електроенергії змінився:
- 14:00 - 19:00 - 3 черги відключень;
- 19:00 – 22:00 - 1 черга відключень.
В "Укренерго" попередили, що час застосування та обсяг обмежень можуть змінитись протягом доби.
Графіки відключень за конкретною адресою можна дізнатись на офіційних ресурсах операторів системи розподілу.
В Укренерго також закликали українців ощадливо споживати електрику, зокрема не вмикати декілька потужних електроприладів одночасно.
Раніше повідомлялося, що за вказівкою Укренерго 21 листопада електроенергію вимикають у Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях.
Як відомо, вранці 17 листопада російські війська здійснили масовану атаку з застосуванням дронів та ракет різного типу по об’єктах енергетичної інфраструктури. Під ворожим ударом опинилися майже всі області України. Після обстрілу у декількох регіонах України запровадили аварійні відключення світла.
Нагадаємо, як заявили раніше у МАГАТЕ, через російську масовану атаку по об'єктах енергетики 17 листопада на українських атомних електростанціях було зафіксовано зниження електричної потужності.