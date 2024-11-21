05:05  21 листопада
Троє загиблих, є поранені: на Миколаївщині чоловіки підірвалися на російських боєприпасах
03:30  21 листопада
Дізнався про зраду: у Харкові пенсіонер зарізав свою 47-річну дружину
07:40  21 листопада
Не хотіли помирати за Путіна: на Харківщині прикордонники взяли в полон двох окупантів
UA | RU
UA | RU
21 листопада 2024, 14:45

В Україні запровадили додаткові черги відключення електроенергії

21 листопада 2024, 14:45
Читайте также на русском языке
фото: pixabay.com
Читайте также
на русском языке

Сьогодні, 21 листопада, компанія "Укренерго" ухвалила рішення екстрено змінити графіки відключення електроенергії. Протягом дня світло вимикатимуть у трьох та чотирьох черг одночасно

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Укренерго".

Обсяг застосування заходів обмеження споживання електроенергії змінився:

  • 14:00 - 19:00 - 3 черги відключень;
  • 19:00 – 22:00 - 1 черга відключень.

В "Укренерго" попередили, що час застосування та обсяг обмежень можуть змінитись протягом доби.

Графіки відключень за конкретною адресою можна дізнатись на офіційних ресурсах операторів системи розподілу.

В Укренерго також закликали українців ощадливо споживати електрику, зокрема не вмикати декілька потужних електроприладів одночасно.

Раніше повідомлялося, що за вказівкою Укренерго 21 листопада електроенергію вимикають у Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях.

Як відомо, вранці 17 листопада російські війська здійснили масовану атаку з застосуванням дронів та ракет різного типу по об’єктах енергетичної інфраструктури. Під ворожим ударом опинилися майже всі області України. Після обстрілу у декількох регіонах України запровадили аварійні відключення світла.

Нагадаємо, як заявили раніше у МАГАТЕ, через російську масовану атаку по об'єктах енергетики 17 листопада на українських атомних електростанціях було зафіксовано зниження електричної потужності.

електроенергія Укрэнерго енергетика відключення світла
У Києві та чотирьох областях застосували екстрені відключення світла
21 листопада 2024, 07:55
В "Укренерго" розповіли, як діятимуть графіки відключень світла 21 листопада
20 листопада 2024, 19:37
У Запоріжжі майже 4 тисячі абонентів залишаються без світла через атаку росіян
20 листопада 2024, 12:58
Всі новини »
21 листопада 2024
Снігова фортеця: чим може здивувати Піп Іван – найпопулярніша гора України
Гора Піп Іван дуже добре відома багатьом українцям. Це – перше місце в країні, де ще наприкінці вересня починає випадати сніг, який перетворює саму гору й дослідну станцію на ній на надзвичайної краси...
15 листопада 2024
Тіньове життя нового голови Закарпаття Мирослава Білецького: рекет, мільйонні підряди та син у ТЦК
Офіційна біографія новопризначеного голови Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослава Білецького представляє українського чиновника нового типу – ефективного, порядного, патріотичного, ...
12 листопада 2024
Відновлення авіапольотів в Україні: які аеропорти зможуть відкритися, та як захистити літаки від "шахедів"
Нещодавно під час 10-ого Київського міжнародного економічного форуму дуже активно обговорювалися питання щодо відновлення роботи деяких аеропортів в Україні. Загалом, на думку фахівців, це має дещо по...
07 листопада 2024
Україна втрачає дітей. Демографи б'ють тривогу через масовий виїзд школярів за кордон
Фахівці почали говорити про другу хвилю еміграції українців до країн Європи. Наразі йдеться про виїзд за кордон школярів старших класів, які їдуть туди не самі, а переважно з батьками. RegioNews з’ясо...
У Севастополі пролунали вибухи: окупанти кажуть про роботу ППО
21 листопада 2024, 15:33
Правоохоронці Києва накрили велику нарколабораторію: вилучено п'ять тонн заборонених речовин
21 листопада 2024, 15:11
На Прикарпатті дві людини отруїлися чадним газом
21 листопада 2024, 14:58
Коригували ворожий вогонь з акаунтів своїх родичів: СБУ затримала агенток російської розвідки
21 листопада 2024, 14:50
Рада дозволила дезертирам добровільно повернутися до війська
21 листопада 2024, 14:39
Зеленський підтвердив застосування Росією нової ракети по Дніпру
21 листопада 2024, 14:14
У Кривому Розі зросла кількість постраждалих внаслідок ракетного удару
21 листопада 2024, 13:42
Удар МБР по Дніпру: ракети, які до руйнувань додають переляку в Європі та США
21 листопада 2024, 13:40
Запорізька АЕС знову опинилася на межі блекауту, – Міненерго
21 листопада 2024, 13:31
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Снігова фортеця: чим може здивувати Піп Іван – найпопулярніша гора України
Тіньове життя нового голови Закарпаття Мирослава Білецького: рекет, мільйонні підряди та син у ТЦК
Всі публікації »
Сергій Іванов
Віктор Трегубов
Данило Мокрик
Всі блоги »