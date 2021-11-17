С завтрашнего дня Беларусь прекращает поставки электроэнергии в Украину

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Беларусь перестанет поставлять электроэнергию в Украину. Поставки прекратятся уже с завтрашнего дня, 18 ноября

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Белта".

Отмечается, что решение принято в рамках установленного порядка взаимодействия по контракту, который стороны подписал ранее.

"Возможность дальнейшего осуществления поставок электроэнергии в Украину будет рассматриваться белорусской стороной с учетом технических возможностей", - говорится в сообщении.

При этом на сайте Министерства энергетики Беларуси сообщается, что 17 ноября автоматически был отключен от сети первый энергоблок БелАЭС.

Специалисты якобы проводят диагностику и анализ работы систем.

Ранее мы писали, что Национальная комиссия по вопросам регулирования рынка электроэнергии и коммунальных услуг не намерена продлевать на ноябрь запрет на импорт электроэнергии из России и Беларуси.