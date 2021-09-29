Нацкомиссия продлила на месяц запрет импорта электроэнергии из России и Беларуси

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Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) продлила на месяц запрет на импорт электроэнергии из Беларуси и с территории России. Ограничение будет действовать до 1 ноября 2021 года

Как передает RegioNews, соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании регулятора.

Постановлением НКРЭКУ временно ограничивает доступную пропускную способность, которая распределяется на суточных и месячных аукционах на 2021 год, в части межгосударственных перетоков между Украиной и государствами, которые не являются сторонами Энергетического Сообщества, до 0 МВт.

Таким образом, запрещается импорт из Беларуси и с территории России, которые не являются сторонами Энергетического Сообщества.

Напомним, в конце мая 2021 года НКРЭКУ запретила импорт электроэнергии из Беларуси и России до 1 октября 2021 года.