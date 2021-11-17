З завтрашнього дня Білорусь припиняє постачання електроенергії в Україну

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Білорусь перестане постачати електроенергію в Україну. Поставки припиняться вже з завтрашнього дня, 18 листопада

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Белта".

Відзначається, що рішення прийнято в рамках встановленого порядку взаємодії за контрактом, який сторони підписав раніше.

"Можливість подальшого здійснення поставок електроенергії в Україну буде розглядатися білоруською стороною з урахуванням технічних можливостей", - йдеться в повідомленні.

При цьому на сайті Міністерства енергетики Білорусі повідомляється, що 17 листопада автоматично був відключений від мережі перший енергоблок БелАЕС.

Фахівці нібито проводять діагностику та аналіз роботи систем.

Раніше ми писали, що Національна комісія з питань регулювання ринку електроенергії та комунальних послуг не має наміру продовжувати на листопад заборону на імпорт електроенергії з Росії та Білорусі.