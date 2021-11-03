Кабмин дополнительно выделил 3,5 миллиарда гривен на строительство дорог
Кабинет министров распределил дополнительные 3,5 млрд грн местным бюджетам на автомобильные дороги
Как передает RegioNews, соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании правительства.
Указанные средства будут направлены на строительство дорог общего пользования местного значения, улицы и дороги коммунальной собственности в населенных пунктах.
Средства поступили за счет перевыполнения доходов государственного дорожного фонда.
Больше всего средств на дороги получила Полтавская область - 207 миллионов гривен. В тройке призеров Винницкая и Харьковская область – соответственно 199 и 194 миллиона гривень.
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