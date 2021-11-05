Кабмин назначил временного председателя Гостаможни
Кабинет министров назначил временно исполняющего обязанности председателя Государственной таможенной службы. Им стал Вячеслав Демченко
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на соответствующее распоряжение правительства.
"Возложить временно с 5 ноября 2021 года до назначения в установленном порядке председателя Государственной таможенной службы Украины, исполнение обязанностей председателя Государственной таможенной службы Украины на директора департамента борьбы с контрабандой и нарушениями таможенных правил указанной Службы Демченко Вячеслава Вадимовича", - говорится в документе.
Известно, что Демченко пришел на замену Павлу Рябикину, который получил предложение занять правительственное кресло в Министерстве по вопросам стратегических отраслей промышленности.
Ранее сообщалось, что правительство назначило временного главу Госэкоинспекции.