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05 ноября 2021, 11:40 13

Кабмин назначил временного председателя Гостаможни

05 ноября 2021, 11:40 13
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Фото из открытых источников
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Кабинет министров назначил временно исполняющего обязанности председателя Государственной таможенной службы. Им стал Вячеслав Демченко

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на соответствующее распоряжение правительства.

"Возложить временно с 5 ноября 2021 года до назначения в установленном порядке председателя Государственной таможенной службы Украины, исполнение обязанностей председателя Государственной таможенной службы Украины на директора департамента борьбы с контрабандой и нарушениями таможенных правил указанной Службы Демченко Вячеслава Вадимовича", - говорится в документе.

Известно, что Демченко пришел на замену Павлу Рябикину, который получил предложение занять правительственное кресло в Министерстве по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Ранее сообщалось, что правительство назначило временного главу Госэкоинспекции.

Кабмин назначение таможня

 
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