Украина и МВФ предварительно договорились о новом транше

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Миссия Международного валютного фонда успешно завершила миссию в Украине и будет рекомендовать Совету директоров кредитора выделить нашей стране транш в 700 миллионов долларов

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу МВФ.

"Группа миссии МВФ и власти Украины достигли соглашения на уровне персонала об обновленном наборе экономических, финансовых и структурных мер, которые помогут преодолеть кризис в экономике и здравоохранении в связи с COVID-19, при сохранении макроэкономической и финансовой стабильности, снижении уязвимости и устранения основных препятствий для частных инвестиций", - заявила глава миссии Иванна Владкова-Голлар.

По ее словам, завершение миссии МВФ в Украине открывает путь для рассмотрения Исполнительным советом МВФ первого обзора соглашения "стенд-бай" (SBA) и запроса на продление программы.

"Завершение первого обзора позволит выделить 500 миллионов СДР (около 700 млн долларов)", - добавила Владкова-Голлар.

Миссия МВФ работала с 21 сентября по 18 октября.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмигаль прогнозирует, что Совет МВФ утвердит договоренность в ноябре этого года и продлит срок действия программы до конца июня 2022 года.

Напомним, что премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозировал, что в конце ноября - начале декабря Украина получит очередной транш МВФ