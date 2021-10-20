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20 октября 2021, 12:51 191

Миллиарды гривен, потраченных на "ковидные закупки", пошли не по назначению - СМИ

20 октября 2021, 12:51 191
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Фото: из открытых источников
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В Украине за полтора года действия "ковидных закупок" потратили около 35 миллиардов гривен, однако большинство средств пошло на товары и услуги, которые к борьбе с пандемией не имеют никакого отношения

Об этом говорится в сюжете Bihus.Info, передает RegioNews.

Отдельные структуры процедуру "ковидных закупок" использовали для закупки топлива, кормов для животных, спортивного инвентаря, новогодних подарков или продуктов питания", - отметили журналисты.

Кроме этого, эксперты регулярно фиксировали факты существенных переплат. В частности, в один и тот же период одни и те же китайские концентратор OLV-10 покупали и по 30 и по 60 тысяч гривен за единицу.

В общем, аудиторы Госаудитслужбы за период действия "новых правил" насчитали нарушений на 407 миллионов гривен.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров принял решение о выделении дополнительных средств из Фонда борьбы с COVID-19 для Министерства внутренних дел.

Также сообщалось, что в Минфине назвали сумму, которую заложили в Бюджет-2022 для борьбы с COVID-19. В целом правительство предлагает заложить в проекте госбюджета-2022 на сектор здравоохранения 192,5 млрд грн.

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