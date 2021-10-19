Бюджетный комитет парламента поддержал проект государственной сметы на 2022 год

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Парламентский комитет по вопросам бюджета 19 октября во время заседания рекомендовал депутатам принять бюджет на 2022 год в первом чтении

Как пишет RegioNews, об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

"Комитет Верховной Рады Украины по вопросам бюджета в порядке специальной процедуры рассмотрел и принял проект постановления Верховной Рады Украины О выводах и предложениях к проекту закона Украины о государственном бюджете Украины на 2022 год и таблицы предложений субъектов права законодательной инициативы законопроекта. И по результатам рассмотрения рекомендовал Верховной Раде Украины принять указанное постановление за основу и в целом", - отметил он.

Парламент планирует рассмотреть проект Бюджета-2022 в первом чтении на заседании в среду, 20 октября.

Напомним, что Кабмин 15 сентября утвердил проект госбюджета на 2022 год.