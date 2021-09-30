Зеленский пообещал сохранить коммунальные тарифы для населения до конца отопительного сезона

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Коммунальные тарифы для населения до конца отопительного сезона повышаться не будут несмотря на рост мировых цен на газ

Как передает RegioNews об этом во время заседания Конгресса Конгресса местных и региональных властей заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

"До конца отопительного сезона тарифы на тепло, тарифы на горячую воду для населения не будут повышаться...несмотря на эту страшную цену выше 1000 долларов за тысячу кубометров, как говорится, европейскую цену", - подчеркнул он.

По словам президента, фиксация тарифов стала возможной благодаря совместной работе Кабинета министров, "Нафтогаза" и Ассоциации городов Украины.

"Мы подпишем меморандум согласно которому тарифы на газ и горячую воду не будут расти", - отметил Глава государства.

Напомним, что Киевская городская государство администрация подготовила проект распоряжения по повышению стоимости отопления на 50%. До этого о возможном повышении тарифов заявили, в частности в Черкассах и Кривом Роге.