В Киеве стоимость отопления для населения может вырасти на 50%

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Стоимость отопления для населения в Киеве может вырасти на 50% и превысить отметку в 2 тысячи гривень за гигакалорию

В соответствии с проектом распоряжения Киевской городской государственной администрации, в случае принятия решения, тариф повысится почти на 50%, а к прошлогодней платежки за тепло придется добавить примерно 700 грн за каждую гигакалорию. Если раньше 1 Гкал тепла стоила 1654 грн, то, в соответствии с предложенным проектом, она обойдется в 2381 грн, пишет RegioNews со ссылкой на сайт КГГА.

В проекте отмечается, что распоряжение об установлении и применении тарифов будет опубликовано отдельно после решения по механизму компенсации со стороны государства.

Напомним, что мэр Киева Виталий Кличко заявил, что пока не знает, будут ли расти платежки для населения в связи с рекордными ценами на газ в Европе. По словам Кличко, город покупает газ у посредников и зависит от цены, которую устанавливают контролирующие органы – НКРЭКУ, "Нафтогаз" или Кабмин.

Ранее Министр Кабинета министров Олег Немчінов заверил, что оснований для повышения тарифов за тепло и горячую воду для населения нет. Чиновник отметил, что НАК "Нафтогаз" предлагает как для бытовых потребителей, так и для производителей тепла и горячей воды по всей стране "абсолютно доступные условия для получения газа". Министр развития общин Алексей Чернышов также отметил, что тарифы на тепло для населения должны остаться на нынешнем уровне.