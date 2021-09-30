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30 сентября 2021, 12:13 347

В Киеве стоимость отопления для населения может вырасти на 50%

30 сентября 2021, 12:13 347
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из открытых источников
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Стоимость отопления для населения в Киеве может вырасти на 50% и превысить отметку в 2 тысячи гривень за гигакалорию

В соответствии с проектом распоряжения Киевской городской государственной администрации, в случае принятия решения, тариф повысится почти на 50%, а к прошлогодней платежки за тепло придется добавить примерно 700 грн за каждую гигакалорию. Если раньше 1 Гкал тепла стоила 1654 грн, то, в соответствии с предложенным проектом, она обойдется в 2381 грн, пишет RegioNews со ссылкой на сайт КГГА.

В проекте отмечается, что распоряжение об установлении и применении тарифов будет опубликовано отдельно после решения по механизму компенсации со стороны государства.

Напомним, что мэр Киева Виталий Кличко заявил, что пока не знает, будут ли расти платежки для населения в связи с рекордными ценами на газ в Европе. По словам Кличко, город покупает газ у посредников и зависит от цены, которую устанавливают контролирующие органы – НКРЭКУ, "Нафтогаз" или Кабмин.

Ранее Министр Кабинета министров Олег Немчінов заверил, что оснований для повышения тарифов за тепло и горячую воду для населения нет. Чиновник отметил, что НАК "Нафтогаз" предлагает как для бытовых потребителей, так и для производителей тепла и горячей воды по всей стране "абсолютно доступные условия для получения газа". Министр развития общин Алексей Чернышов также отметил, что тарифы на тепло для населения должны остаться на нынешнем уровне.

отопительный сезон отопление газ Киев КГГА

 
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