За два года родственники "слуг народа" приобрели имущества на 60 млн гривен - КИУ

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В течение последних двух лет каждая четвертая семья депутатов фракции "Слуга Народа" задекларировала приобретение ценного имущества общей стоимостью более 60 млн гривен

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Комитета избирателей Украины.

В частности, начиная с августа 2019 года члены семей "слуг народа" приобрели 38 автомобилей: задекларировали новые автомобили жены народных депутатов Юрия Корявченкова (2 млн гривен), Богдана Яременко (Volvo, 1 млн), Константина Касая (BMW, 3,7 млн), Павел Якименко (BMW, 2,9 млн), Юрия Аристова (PORSCHE, 2,3 млн), Андрея Геруса (1,4 млн грн), Александра Завитневича (1,5 млн), Алексея Леонова (Mercedes-Benz, 1,5 млн), Александра Литвинова (Toyota, 1,2 млн), Александра Салийчука (Mercedes-Benz, 1,2 млн), Ореста Саламаты (BMW, 849 тыс.), Максима Зуева (540 тыс.).

Новые автомобили задекларировали и члены семей Андрея Бобляха, Ирины Верещук, Владимира Гевка, Максима Гузенка, Андрея Клочко. Кроме того, 13 нардепов указали в декларациях, что пользуются транспортом, который принадлежит их родственникам, в основном - женам.

Также депутаты "Слуги Народа" указали в своих декларациях 25 земельных участков и 12 квартир, приобретенных членами их семей. В частности, Роман Мулик задекларировал коттедж для семейного отдыха в курортном селе Поляница стоимостью 1,1 млн, который находится в собственности дочери (дата приобретения права: 19.10.2020). Галина Третьякова задекларировала земельный участок стоимостью 490 тыс. грн, что находится в собственности мужа (дата приобретения права: 10.03.2020). Константин Касай задекларировал получение женой права собственности в 2020 году на квартиру, жилой дом и земельный участок. Алексей Устенко задекларировал приобретение в 2020 году женой квартиры в Киеве стоимостью 5 млн грн.

Декларирование дорогих покупок членами семей может быть частью схемы по легализации состояния народных депутатов. Именно поэтому распространенной практикой является передвижение на автомобилях и проживание в жилье, принадлежащих членам семьи", – отметил председатель КИУ Алексей Кошель.

Напомним, ранее в КИУ назвали фракции, которые активнее всего голосовали в Раде в течение последних двух лет.