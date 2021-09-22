В СБУ заявили, что разоблачили еще одну "схему" хищения средств в "Укрзализныце"

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Сотрудники Службы безопасности Украины задокументировали новую схему хищения средств АО "Укрзализныця": более 2 млн грн украли на "откатах" подрядчика

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как удалось установить СБУ, организовали схему двое сотрудников фирмы-подрядчика, которая выиграла несколько десятков тендеров "Укрзализныци".

Установлено, что дельцы имели поддержку отдельных сотрудников АО "Укрзализныця", которые "закрывали глаза" на заведомо поддельные документы. Так, они вносили недостоверную информацию об объеме выполненных работ, что позволило им присвоить около 2 млн грн.

Сейчас должностным лицам коммерческой структуры сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений.

Ранее сообщалось, что СБУ разоблачила еще одну масштабную коррупционную схему в АО "Укрзализныця". Дельцы поставляли для подвижного состава некачественные комплектующие, составляющие которых изготовлены на временно неподконтрольной украинской власти территории Луганщины.