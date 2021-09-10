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10 сентября 2021, 13:59 1

"Укрзализныця" повышает тарифы

10 сентября 2021, 13:59 1
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Фото из открытых источников
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"Укрзализныця" сообщила о намерении повысить тарифы на перевозку грузов 1 класса

Как сообщили на сайте Министерства инфраструктуры Украины, повышение будет на 9% уже с 1 января 2022 года, пишет RegioNews.

Таким образом, учитывая предыдущий приказ, принятый 17 августа, тарифы на грузовые перевозки 1 класса вырастут в целом на 40%. А за пять лет тарифы увеличились более чем вдвое.

Свое решение в МИУ объяснили "сокращением диспропорции между уровнями тарифных классов грузов и совершенствованием тарифной политики на железнодорожном транспорте".

По подсчетам ведомства, это даст УЗ дополнительные доходы в размере 2,3 млрд грн и позволит "увеличить финансовую возможность для обеспечения ремонта основных средств и инфраструктуры, направить средства на освоение капитальных инвестиций для обеспечения безопасности движения поездов".

Украина

 
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