"Укрзализныця" повышает тарифы

Фото из открытых источников

Как сообщили на сайте Министерства инфраструктуры Украины, повышение будет на 9% уже с 1 января 2022 года, пишет RegioNews.

Таким образом, учитывая предыдущий приказ, принятый 17 августа, тарифы на грузовые перевозки 1 класса вырастут в целом на 40%. А за пять лет тарифы увеличились более чем вдвое.

Свое решение в МИУ объяснили "сокращением диспропорции между уровнями тарифных классов грузов и совершенствованием тарифной политики на железнодорожном транспорте".

По подсчетам ведомства, это даст УЗ дополнительные доходы в размере 2,3 млрд грн и позволит "увеличить финансовую возможность для обеспечения ремонта основных средств и инфраструктуры, направить средства на освоение капитальных инвестиций для обеспечения безопасности движения поездов".