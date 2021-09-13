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13 сентября 2021, 20:14 10

Миссия МВФ ожидается в Украине уже на следующей неделе - министр финансов

13 сентября 2021, 20:14 10
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Фото из открытых источников
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Украина ожидает миссию Международного валютного фонда уже на следующей неделе

Об этом говорится в сообщении Минфина, передает RegioNews.

О том, что Украина ожидает миссию МВФ уже на следующей неделе, стало известно в ходе встречи министра финансов Украины Сергея Марченко с вице-президентом Всемирного банка по делам Европы и Центральной Азии Анной Бьерде.

В частности, на встрече обсуждались условия получения "Второго займа на политику развития в сфере экономического восстановления", сотрудничество с Международным валютным фондом, результаты реализации совместных проектов, зеленый переход в Украине и основные направления дальнейшего сотрудничества.

Украинская сторона отметила, что ожидает миссию МВФ уже на следующей неделе, - говорится в сообщении Минфина.

Как сообщалось, МВФ может продлить программу сотрудничества с Украиной на пол года.

МВФ Минфин Сергей Марченко деньги сотрудники

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