В Минфине рассказали, сколько планируют в бюджете 2022 на образование и медицину

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В Минфине планируют предусмотреть в сводном бюджете на 2022 год 4,5% ВВП на здравоохранение, около 7,2% - на образование

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на заявление заместителя министра финансов Романа Ермолычева во время встречи со Сторонами профсоюзов и Сторонами работодателей по вопросу формирования основных показателей госбюджета 2022.

Он отметил, что одним из главных приоритетов бюджета - это обороноспособность страны, финансирование медицины и поднятие заработных плат медикам.

"Планируем на следующий год заложить по сведенному бюджету на уровне 4,5% ВВП на здравоохранение...В образовательной отрасли средства должны работать на образование. В следующем году планируется около 7,2% ВВП по сведенному бюджету. Мы предусматриваем возможность обновления материально-технической базы школ и поддержку организации качественного питания учащихся в учреждениях общего среднего образования", - добавил он.

Кроме этого в ходе совещания обсуждались основные аспекты государственного бюджета на 2022 год, а именно: проблемы выплаты задолженности заработных плат работников угольной отрасли, увеличение финансирования медицинской отрасли, выплат заработных плат в сфере здравоохранения, вопросы формирования механизма расчета заработной платы педагогам, насущные проблемы Пенсионного фонда, необходимость увеличения прожиточного минимума и минимальной заработной платы