14:55  03 сентября
Стало известно, в каких областях больше и меньше всего больных COVID-штаммом "Дельта"
17:14  03 сентября
В суд пошло дело о взятке экс-главы Черновицкого облсовета, который требовал взятку $400 тысяч
17:43  03 сентября
На Донбассе затишье: с начала суток ни одного обстрела оккупантами наших позиций
UA | RU
UA | RU
03 сентября 2021, 17:12 10

В Минфине рассказали, сколько планируют в бюджете 2022 на образование и медицину

03 сентября 2021, 17:12 10
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Минфине планируют предусмотреть в сводном бюджете на 2022 год 4,5% ВВП на здравоохранение, около 7,2% - на образование

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на заявление заместителя министра финансов Романа Ермолычева во время встречи со Сторонами профсоюзов и Сторонами работодателей по вопросу формирования основных показателей госбюджета 2022.

Он отметил, что одним из главных приоритетов бюджета - это обороноспособность страны, финансирование медицины и поднятие заработных плат медикам.

"Планируем на следующий год заложить по сведенному бюджету на уровне 4,5% ВВП на здравоохранение...В образовательной отрасли средства должны работать на образование. В следующем году планируется около 7,2% ВВП по сведенному бюджету. Мы предусматриваем возможность обновления материально-технической базы школ и поддержку организации качественного питания учащихся в учреждениях общего среднего образования", - добавил он.

Кроме этого в ходе совещания обсуждались основные аспекты государственного бюджета на 2022 год, а именно: проблемы выплаты задолженности заработных плат работников угольной отрасли, увеличение финансирования медицинской отрасли, выплат заработных плат в сфере здравоохранения, вопросы формирования механизма расчета заработной платы педагогам, насущные проблемы Пенсионного фонда, необходимость увеличения прожиточного минимума и минимальной заработной платы

долги бюджет Минфин ВВП

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
От США до встреч в палатках. Кто будет бороться на Херсонщине по 184-му округу за вакантное парламентское место
Судебная осень. Как Хмельницкий пытался выторговать себе дешевый газ, и при чем тут битва Зеленского с Кличко
Все публикации »
Андрей Смолий
Владимир Фесенко
Янина Соколовская
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua