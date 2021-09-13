Місія МВФ очікується в Україні вже наступного тижня - міністр фінансів

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Про це йдеться в повідомленні Мінфіну, передає RegioNews.

Про те, що Україна очікує місію МВФ вже наступного тижня, стало відомо в ході зустрічі міністра фінансів України Сергія Марченка з віцепрезидентом Світового банку у справах Європи та Центральної Азії Анною Б'єрде.

Зокрема, на зустрічі обговорювалися умови отримання "Другої позики на політику розвитку у сфері економічного відновлення", співробітництво з Міжнародним валютним фондом, результати реалізації спільних проєктів, зелений перехід в Україні та основні напрями подальшої співпраці.

Українська сторона зазначила, що очікує місію МВФ вже наступного тижня, - йдеться у повідомленні Мінфіну.

Як повідомлялося, МВФ може продовжити програму співпраці з Україною на пів року.