МВФ может продлить программу сотрудничества с Украиной на полгода - Минфин

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Как пишет RegioNews об этом глава финансового ведомства заявил в интервью Интерфакс-Украина

"Это обсуждается, однако окончательного решения еще нет. То есть продление программы stand-by на полгода возможно. Но говорить о таком продолжении пока рано", - сказал Марченко .

Министр финансов также напомнил, что Украина ждет миссию фонда в сентябре.

"Состоялся разговор президента Украины с главой МВФ Крісталіною Георгієвою. Это была инициатива исполнительного директора по приезду этой миссии. Ждем миссию в сентябре, как это и было сказано", - сказал министр финансов.

Напомним, что 9 июня 2020 МВФ утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на SDR3, 6 млрд (около $ 5 млрд) с немедленным выделением $ 2,1 млрд. долларов первого транша.

После выделения первого транша было намечено четыре просмотры программы: по итогам июня, сентябре и декабре 2020 года, а также июня 2021 - с завершением этих просмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря 2020 и 15 мая и 15 октября 2021-го. Размеры второго и третьего траншей - по $ 700 млн, третьего - $ 560 млн и конечного четвертого - $ 980 млн. Предполагалось, что виртуальная миссия касательно первого просмотра программы будет работать 13-23 июля 2020, однако этот план был нарушен.