Официальная безработица за год сократилась на треть

Фото из открытых источников

По состоянию на 16 августа 2021 года количество официально зарегистрированных безработных составило 315 тысяч человек, что на 179 тысяч человек или 36% меньше, чем на эту дату прошлого года

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Мінекоміки

По словам первого вице-премьера Алексея Любченко, Кабмин планирует дополнительные меры по созданию рабочих мест и трудоустройства безработных во время реализации общегосударственных целевых, региональных, инвестиционных и других программ и проектов, заказчиком которых являются органы государственной власти.

"Во время реализации таких программ и проектов отдельный фокус на выполнение показателей трудоустройства, в том числе на создание новых рабочих мест. Будем постоянно мониторить на контролировать этот процесс. Цель – экономика должна восстанавливаться и количество официально трудоустроенных граждан должна меняться, несмотря на те вызовы, как то возможные новые карантинные ограничения, связанные с новыми мутациями коронавируса как в Украине, так и в мире", - подчеркнул чиновник.

Напомним, что ВВП во II квартале 2021 года увеличился на 5,4 % по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.