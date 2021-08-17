12:02  17 августа
Разумков пригласил Зеленского на торжественное заседание ВР
10:27  17 августа
В Украине одна область не соответствует "зеленой" зоне карантина
14:25  17 августа
Боевики на Донбассе ранили украинского военного
UA | RU
UA | RU
17 августа 2021, 11:39 22

Официальная безработица за год сократилась на треть

17 августа 2021, 11:39 22
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

По состоянию на 16 августа 2021 года количество официально зарегистрированных безработных составило 315 тысяч человек, что на 179 тысяч человек или 36% меньше, чем на эту дату прошлого года

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Мінекоміки

По словам первого вице-премьера Алексея Любченко, Кабмин планирует дополнительные меры по созданию рабочих мест и трудоустройства безработных во время реализации общегосударственных целевых, региональных, инвестиционных и других программ и проектов, заказчиком которых являются органы государственной власти.

"Во время реализации таких программ и проектов отдельный фокус на выполнение показателей трудоустройства, в том числе на создание новых рабочих мест. Будем постоянно мониторить на контролировать этот процесс. Цель – экономика должна восстанавливаться и количество официально трудоустроенных граждан должна меняться, несмотря на те вызовы, как то возможные новые карантинные ограничения, связанные с новыми мутациями коронавируса как в Украине, так и в мире", - подчеркнул чиновник.

Напомним, что ВВП во II квартале 2021 года увеличился на 5,4 % по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Кабмин безработица ВВП Минэкономики

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Буряк и не его команда. Почему в Запорожье будут досрочные выборы мэра и при чем здесь Зеленский
Гибель Павлова: что это было и какие последствия получат Вилкул, Кривой Рог и ОПЗЖ
Все публикации »
Владимир Фесенко
Янина Соколовская
Лариса Волошина
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram