Мининфраструктуры предлагает с 2030 года запретить импорт в Украину дизельных и бензиновых авто

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Министерство инфраструктуры Украины предлагает с 2030 года запретить ввоз в Украину дизельных и бензиновых автомобилей.

Как пишет Regionews со ссылкой на пресс-службу ведомства, соответствующий законопроект уже подготовлен

Документ разработан с целью реализации отдельных положений Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и ряда директив Евросоюза.

Законопроектом предполагается ввести поэтапный запрет ввоза и первой государственной регистрации в Украине автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, в том числе и произведенных в Украине. Предлагается запрет:

- с 01.01.2027 подержанных автомобилей с дизельными двигателями внутреннего сгорания;

- с 01.01.2030 новых автомобилей с дизельными двигателями внутреннего сгорания, а также бывших в употреблении и новых автомобилей с бензиновыми двигателями внутреннего сгорания.

При этом запрет не будет распространяться на автомобили Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, автомобили используемых фермерскими хозяйствами с целью их использования за пределами автомобильных дорог общего пользования при ведении фермерского хозяйства и автомобили, которые приобретаются в наследство, а также на автомобили произведенные до 01 января 1981 года.