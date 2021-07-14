11:42  14 июля
В Украине COVID-вакцинацию могут сделать обязательной, - Госпродпотребслужба
12:44  14 июля
В Черкасской области взрыв уничтожил жилой дом, есть жертва
18:42  14 июля
Сутки в ООС: 10 обстрелов боевиками, двое украинских бойцов ранены
UA | RU
UA | RU
14 июля 2021, 19:07 53

Мининфраструктуры предлагает с 2030 года запретить импорт в Украину дизельных и бензиновых авто

14 июля 2021, 19:07 53
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Министерство инфраструктуры Украины предлагает с 2030 года запретить ввоз в Украину дизельных и бензиновых автомобилей.

Как пишет Regionews со ссылкой на пресс-службу ведомства, соответствующий законопроект уже подготовлен

Документ разработан с целью реализации отдельных положений Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и ряда директив Евросоюза.

Законопроектом предполагается ввести поэтапный запрет ввоза и первой государственной регистрации в Украине автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, в том числе и произведенных в Украине. Предлагается запрет:

- с 01.01.2027 подержанных автомобилей с дизельными двигателями внутреннего сгорания;

- с 01.01.2030 новых автомобилей с дизельными двигателями внутреннего сгорания, а также бывших в употреблении и новых автомобилей с бензиновыми двигателями внутреннего сгорания.

При этом запрет не будет распространяться на автомобили Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, автомобили используемых фермерскими хозяйствами с целью их использования за пределами автомобильных дорог общего пользования при ведении фермерского хозяйства и автомобили, которые приобретаются в наследство, а также на автомобили произведенные до 01 января 1981 года.

авто дизтопливо бензин запрет Мининфраструктуры

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Политическая расправа или непрофессионализм: почему в Ровно снова взялись за известного врача Шустика
Смена главы Прикарпатья: почему ушел Бойчук и кто такая Онищук
Все публикации »
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Владимир Фесенко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram