В Кривом Роге погиб шахтер: придавило к скале спецтехникой

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В Кривом Роге в шахте “Октябрьская” погиб 31-летний мужчина. Во время выполнения работ его придавило к скале грузовым автомобилем

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении "Днепр оперативный".

Событие произошло 4 июля, примерно в 4:20, во время выполнения работ на горизонте 1415 метров.

Мужчину придавило спецтехникой, от полученных травм он скончался.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области на шахте погиб горняк.