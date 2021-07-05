В Кривом Роге погиб шахтер: придавило к скале спецтехникой
В Кривом Роге в шахте “Октябрьская” погиб 31-летний мужчина. Во время выполнения работ его придавило к скале грузовым автомобилем
Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении "Днепр оперативный".
Событие произошло 4 июля, примерно в 4:20, во время выполнения работ на горизонте 1415 метров.
Мужчину придавило спецтехникой, от полученных травм он скончался.
Ранее сообщалось, что в Донецкой области на шахте погиб горняк.
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