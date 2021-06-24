На заводе в Каменском произошел пожар: двое работников получили ожоги 90% тела

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В Каменском произошел пожар на Днепровском металлокомбинате, в результате которого двое сотрудников получили ожоги тела около 90%. Они госпитализированы в ожоговый центр в критическом состоянии

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

Спасатели установили, что возгорание возникло в помещении с гидравлическим оборудованием. Горела смазка и повреждено гидравлическое оборудование на площади 2 кв. м.

В результате происшествия серьезно пострадали двое работников, их охватило пламя. Пострадавшие 49-летний и 20-летний мужчины были госпитализированы.

На пожаре пострадало 2 мужчин, 1971 и 2001 годов рождения, которые являются работниками подрядной организации. С предварительным диагнозом: ожоги 90% тела, пострадавшие госпитализированы в Днепропетровский ожоговый центр в критическом состоянии", - говорится в сообщении.

Напомним, недавно в Николаеве на территории порта произошел пожар.