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30 июня 2021, 15:32 697

В Киеве чиновники медучреждения присваивали зарплаты фиктивных работников

30 июня 2021, 15:32 697
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Фото: СБУ
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В "Центре первичной медико-санитарной помощи" оперативники разоблачили масштабную схему незаконного присвоения заработной платы медицинского персонала. Установлено хищение более 6,3 млн грн

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

По данным следствия, чиновники медучреждения наладили механизм присвоения бюджетных денег через фиктивное трудоустройство. Для реализации схемы они привлекли своих знакомых, которых оформили на работу и начисляли им заработную плату.

Однако, фактически, эти "работники" не появлялись на рабочих местах, а их "зарплату" присваивали организаторы сделки.

По материалам СБУ сообщено о подозрении главному врачу, трем его заместителям и главному бухгалтеру медицинского учреждения", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Харьковщине чиновники "Укрзализныци" присваивали зарплаты работников.

медики больница Схемы зарплаты уголовное дело

 
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