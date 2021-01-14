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14 января 2021, 21:53 4

На Буковине поймали на взятке одного из руководителей Гоструда

14 января 2021, 21:53 4
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Он требовал у предпринимателя 1000 евро неправомерной выгоды
Он требовал у предпринимателя 1000 евро неправомерной выгоды
Фото: Нацполиция
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Работники Нацполиции задержали во время получения взятки руководителя одного из отделов Черновицкого областного управления Гоструда.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции, передает RegioNews.

По данным следствия, чиновник за взятку в 1000 евро обещал местному предпринимателю не налагать штраф за выявленные в ходе проверки нарушения трудового законодательства.

14 января полицейские задержали руководителя отдела сразу после получения им очередного "транша" - 12 000 гривен. По результатам проведения санкционированных обысков по месту работы и жительства фигуранта изъяли деньги эквивалентом в 140 тыс., документы и "черновые" записи. Должностное лицо задержано в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос о сообщении подозрения чиновнику и избрании для него меры пресечения.

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Напомним, на Харьковщине задержали за взятку экс-чиновника патрульной полиции. Он систематически получал взятки за непрепятствование деятельности предпринимателей.

взятка задержание коррупция Нацполиция Черновицкая область Чиновник
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