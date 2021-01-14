На Буковине поймали на взятке одного из руководителей Гоструда

Он требовал у предпринимателя 1000 евро неправомерной выгоды

Он требовал у предпринимателя 1000 евро неправомерной выгоды

Фото: Нацполиция

Работники Нацполиции задержали во время получения взятки руководителя одного из отделов Черновицкого областного управления Гоструда.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции, передает RegioNews.

По данным следствия, чиновник за взятку в 1000 евро обещал местному предпринимателю не налагать штраф за выявленные в ходе проверки нарушения трудового законодательства.

14 января полицейские задержали руководителя отдела сразу после получения им очередного "транша" - 12 000 гривен. По результатам проведения санкционированных обысков по месту работы и жительства фигуранта изъяли деньги эквивалентом в 140 тыс., документы и "черновые" записи. Должностное лицо задержано в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос о сообщении подозрения чиновнику и избрании для него меры пресечения.

Напомним, на Харьковщине задержали за взятку экс-чиновника патрульной полиции. Он систематически получал взятки за непрепятствование деятельности предпринимателей.