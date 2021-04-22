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22 апреля 2021, 17:28 2

Дело коррупции экс-главы облавтодора Винницы передали в суд

22 апреля 2021, 17:28 2
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В октябре 2020 года он был задержан при передаче 200 тыс. грн взятки председателю Винницкой ОГА
В октябре 2020 года он был задержан при передаче 200 тыс. грн взятки председателю Винницкой ОГА
Фото: nabu.gov.ua
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22 апреля детективы НАБУ при процессуальном руководстве САП завершили досудебное расследование уголовного дела, в котором фигурирует бывший руководитель Службы автомобильных дорог в Винницкой области.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, чиновник в обмен на деньги планировал решить с руководителем ОГА вопрос погашения задолженности за счет местного бюджета перед тремя частными компаниями, которые ранее поставили медицинское оборудование на 47 млн ​​грн одному из коммунальных медицинских учреждений в Винницкой области", - говорится в сообщении.

В НАБУ отметили, что действия подозреваемого квалифицированы по ч.3 ст.369 УК Украины. Его задержали 8 октября 2020 года при передаче первой части взятки в размере 200 тыс. грн.

На следующий день чиновнику сообщили о подозрении.

Напомним, 8 октября 2020 года в Виннице руководителя облавтодора задержали за взятку в 4,2 млн грн.

На следующий день суд отправил в СИЗО голову облавтодора Винницы, который пытался подкупить председателя ОГА.

взятка НАБУ уголовное дело Винница Укравтодор

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