Дело коррупции экс-главы облавтодора Винницы передали в суд
22 апреля детективы НАБУ при процессуальном руководстве САП завершили досудебное расследование уголовного дела, в котором фигурирует бывший руководитель Службы автомобильных дорог в Винницкой области.
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает RegioNews.
По данным следствия, чиновник в обмен на деньги планировал решить с руководителем ОГА вопрос погашения задолженности за счет местного бюджета перед тремя частными компаниями, которые ранее поставили медицинское оборудование на 47 млн грн одному из коммунальных медицинских учреждений в Винницкой области", - говорится в сообщении.
В НАБУ отметили, что действия подозреваемого квалифицированы по ч.3 ст.369 УК Украины. Его задержали 8 октября 2020 года при передаче первой части взятки в размере 200 тыс. грн.
На следующий день чиновнику сообщили о подозрении.
Напомним, 8 октября 2020 года в Виннице руководителя облавтодора задержали за взятку в 4,2 млн грн.
На следующий день суд отправил в СИЗО голову облавтодора Винницы, который пытался подкупить председателя ОГА.