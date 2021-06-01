В Украине с 1 июня ограничили движение грузовиков

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С 1 июня в Украине начал действовать временный запрет на проезд грузовых автомобилей по дорогам государственного значения при температуре +28˚С

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Укравтодор.

"Внимание, водители грузовиков: с сегодняшнего дня движение по государственным дорогам в жару запрещено", - говорится в сообщении.

Запрет касается транспортных средств фактической массой свыше 24 тонны и нагрузкой на ось более чем 7 тонн.

В то же время разрешено ездить в жару грузовикам, которые перевозят опасные грузы, то, что быстро портится, живых животных и птицу, а также грузовикам, деятельность которых связана с предотвращением или ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций.

Напомним, 24 мая в Украине начал действовать закон, отменяющий рассылку "писем счастья" всем водителям-нарушителям, оплативших штраф до получения постановления.