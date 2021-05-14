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14 травня 2021, 21:37 59

Кабмін підніме суму депозитів, які не враховуватимуться при призначенні субсидії, до 100 тис. грн

14 травня 2021, 21:37 59
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Фото з відкритих джерел
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Міністр соціальної політики запевняє, що Кабінет Міністрів найближчим часом підніме до 100 тис. грн суму депозитів, які не враховуватимуться при призначенні житлової субсидії.

Про це сказала міністр соцполітики Марина Лазебна в ефірі телеканалу "Україна 24", передає RegioNews.

З'явилися три нові критерії - була одна машина, стало дві (які не враховуватимуться при призначенні житлової субсидії - ред.), було одне житлове приміщення, стало - наявність двох, і третій - депозит. Це та історія, яка потребує аналізу. Оскільки депозит 56 тис. грн може бути навіть у пенсіонерки, яка там собі відкладала. Найближчим часом ми внесемо зміни, ми поправимо трішки ці речі, щоб заспокоїти людей... Наразі 56 тис. грн, а ми піднімемо до 100 тис. грн. Це точно", - сказала Лазебна.

Міністр також відповіла, що після верифікації в субсидії може бути відмовлено приблизно 3% домогосподарств за іншими критеріями, не пов'язаними з наявністю депозитів.

Як повідомлялося, субсидії потрібно переоформити, на це надається 5 місяців. Відбулися зміни у Програмі житлових субсидій.

субсидія депозит Мінсоцполітики Марина Лазебна міністр

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