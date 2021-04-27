В Украине хотят изменить требования для будущих получателей субсидий

Документ с изменениями разместили для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины

Документ с изменениями разместили для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины

Фото из открытых источников

В Украине хотят внести изменения в декларацию на получение жилищной субсидии. По новым правилам, нужно будет указывать депозиты и покупку валюты.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Федерацию профсоюзов Украины

Документ с изменениями разместили для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины.

Декларацию планируют дополнить такими пунктами:

Информация о приобретении безналичной и/или наличной иностранной валюты, банковских металлов на общую сумму, превышающую 50 тысяч гривен в течение 12 месяцев перед обращением за назначением жилищной субсидии. Сведения о наличии средств на депозитных счетах в размере, превышающем 25-кратный размер прожиточного минимума.

Кроме того, нужно будет указать автомобиль, с даты выпуска которых прошло менее 5 лет. Сейчас же нужно указывать автомобиль старше 15 лет. Также остается в силе пункт об уплате алиментов и отсутствии задолженности по ним.

Напомним, ранее в Минсоцполитики объяснили, почему украинцам уменьшили субсидии.