В Украине хотят изменить требования для будущих получателей субсидий
Документ с изменениями разместили для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины
Документ с изменениями разместили для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины
В Украине хотят внести изменения в декларацию на получение жилищной субсидии. По новым правилам, нужно будет указывать депозиты и покупку валюты.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Федерацию профсоюзов Украины
Документ с изменениями разместили для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины.
Декларацию планируют дополнить такими пунктами:
- Информация о приобретении безналичной и/или наличной иностранной валюты, банковских металлов на общую сумму, превышающую 50 тысяч гривен в течение 12 месяцев перед обращением за назначением жилищной субсидии.
- Сведения о наличии средств на депозитных счетах в размере, превышающем 25-кратный размер прожиточного минимума.
Кроме того, нужно будет указать автомобиль, с даты выпуска которых прошло менее 5 лет. Сейчас же нужно указывать автомобиль старше 15 лет. Также остается в силе пункт об уплате алиментов и отсутствии задолженности по ним.
Напомним, ранее в Минсоцполитики объяснили, почему украинцам уменьшили субсидии.
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