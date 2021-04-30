СБУ обнаружила новую масштабную схему фальсификации COVID-тестов

Злоумышленники сотрудничали с частными клиниками

Злоумышленники сотрудничали с частными клиниками

Фото: СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили новую схему фальсификации результатов ПЦР-тестов. Злоумышленники, сотрудничая с частными клиниками, вносили информацию в официальное государственное приложение "Дій вдома".

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, мошенники вступили в сговор с персоналом частных лабораторий для подделки справок.

Оперативники спецслужбы установили, что организаторы разместили рекламу на онлайн-ресурсах об организации выдачи срочных справок с отрицательными результатами тестов. "Услугу" предлагали украинским гражданам, которые вернулись из-за границы для уклонения от обязательной 14-дневной самоизоляции", - говорится в сообщении.

СБУ задокументировала массовое изготовление поддельных справок о результатах проведения ПЦР-тестов в четырех киевских частных лабораториях одной коммерческой структуры.

Стоимость "услуг" колебалась в пределах 1 тыс. грн. Следователи предварительно установили несколько сотен граждан, которые сдавали тесты в этих клиниках.

Также зафиксировано, что персонал медучреждений вносил сфальсифицированные данные в мобильное приложение "Дій вдома". По этим фактам правоохранители возбудили уголовное дело, сейчас проводятся следственные действия.

Напомним, в Одессе разоблачили масштабный конвертцентр: из-за "скруток" НДС госбюджет потерял сотни миллионов.