Допомогу від держави для ФОП можна оформити вже сьогодні: кому передбачені виплати
Починаючи з 19 квітня починається прийом заяви на отримання виплат для ФОП, чий бізнес постраждав у результаті карантинних обмежень. Для цього, вид діяльності повинен відповідати переліку КВЕД, який затвердив Кабмін.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на РБК-Україна.
На отримання виплат з 19 квітня можуть зареєструватися ФОПи і наймані працівники підприємств, які були змушені призупинити свою діяльність на час дії "червоної" зони карантину.
У списку КВЕДів, встановлених Кабміном, є: роздрібна торгівля різними групами непродовольчих товарів, послуги сфери громадського харчування, розваг, діяльність музеїв, бібліотек, архівів, кіно і театрів, спортклубів та фітнес-центрів, послуги хімчисток, ремонтних майстерень.
Крім цього, для того, щоб отримати допомогу від держави, в одержувача повинен бути відсутнім борг по сплаті ЄСВ за останній квартал (для найманих працівників) за 6 місяців останнього звітного року (для ФОП); максимальна зарплата найманого працівника не повинна перевищувати 30 тисяч гривень в місяць;
на момент подачі заявки про компенсації ФОП зареєстровано понад 3 місяців. ФОП також не повинен бути одночасно і найманим працівником.
Заявку можна буде оформити в кабінеті користувача на сайті "Дії" або однойменному мобільному додатку.
Як повідомлялося, 6 квітня Зеленський підписав закон про "карантинних 8 тисячах".
Раніше, 30 березня Рада підтримала закон про карантинних виплат 8 тисяч ФОПам. Їх не зможуть отримати ФОП, які зареєструвалися три місяці тому, або які припинили свою діяльність.