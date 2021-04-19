Допомогу від держави для ФОП можна оформити вже сьогодні: кому передбачені виплати

Виплати передбачені підприємцям, які знаходяться в "червоній" зоні

Виплати передбачені підприємцям, які знаходяться в "червоній" зоні

Фото: з відкритих джерел

Починаючи з 19 квітня починається прийом заяви на отримання виплат для ФОП, чий бізнес постраждав у результаті карантинних обмежень. Для цього, вид діяльності повинен відповідати переліку КВЕД, який затвердив Кабмін.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на РБК-Україна.

На отримання виплат з 19 квітня можуть зареєструватися ФОПи і наймані працівники підприємств, які були змушені призупинити свою діяльність на час дії "червоної" зони карантину.

У списку КВЕДів, встановлених Кабміном, є: роздрібна торгівля різними групами непродовольчих товарів, послуги сфери громадського харчування, розваг, діяльність музеїв, бібліотек, архівів, кіно і театрів, спортклубів та фітнес-центрів, послуги хімчисток, ремонтних майстерень.

Крім цього, для того, щоб отримати допомогу від держави, в одержувача повинен бути відсутнім борг по сплаті ЄСВ за останній квартал (для найманих працівників) за 6 місяців останнього звітного року (для ФОП); максимальна зарплата найманого працівника не повинна перевищувати 30 тисяч гривень в місяць;

на момент подачі заявки про компенсації ФОП зареєстровано понад 3 місяців. ФОП також не повинен бути одночасно і найманим працівником.

Заявку можна буде оформити в кабінеті користувача на сайті "Дії" або однойменному мобільному додатку.

Як повідомлялося, 6 квітня Зеленський підписав закон про "карантинних 8 тисячах".

Раніше, 30 березня Рада підтримала закон про карантинних виплат 8 тисяч ФОПам. Їх не зможуть отримати ФОП, які зареєструвалися три місяці тому, або які припинили свою діяльність.