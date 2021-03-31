В Украине с 1 апреля пересчитают пенсии: кому и на сколько

На сегодня в Украине 2,7 млн работающих пенсионеров

На сегодня в Украине 2,7 млн работающих пенсионеров

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Пенсионный фонд Украины (ПФУ) с 1 апреля 2021 года проведет перерасчет пенсий работающим пенсионерам. Пенсии будут пересчитаны примерно для 2 млн человек.

Это предусмотрено ст. 42 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", пишет RegioNews.

Согласно закону, перерасчет работающим пенсионерам будет проведен тем, кому пенсия была назначена или пересчитана два года назад, то есть до 1 апреля 2019 года. Этот срок не зависит от перерывов в работе. Перерасчет пенсии проводится из заработной платы (дохода), с которой рассчитана пенсия. Увеличение пенсии определяется для каждого пенсионера индивидуально.

Таким образом, перерасчет пенсий будет проведен не для всех граждан. По данным Госстата, на сегодня в Украине 2,7 млн работающих пенсионеров. Из них вышли на пенсию в течение двух последних лет около 700 тысяч. Таким образом, перерасчет будет проведен примерно для 2 млн пенсионеров.

Расчеты показывают, что примерный размер прибавки может составить около 2% от размера пенсии. К примеру, при 6000 гривнах, это 120 грн. Если зарплата работающих на пенсии стала меньше, он имеет право учитывать средний заработок за предыдущий период;

Для перерасчета пенсий гражданам не нужно дополнительно обращаться в Пенсионный фонд.

Напомним, в Украине хотят ввести новый вид пенсий.