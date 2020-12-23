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23 декабря 2020, 15:48 6

"Укрпочта" со следующего года может прекратить доставку пенсий: в компании назвали причину

23 декабря 2020, 15:48 6
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Это случится, если Кабмин 23 декабря не решит вопрос оплаты государством этой услуги
Это случится, если Кабмин 23 декабря не решит вопрос оплаты государством этой услуги
Фото из открытых источников
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"Укрпочта" с 1 января 2021 года может прекратить доставку пенсий. Это случится, если Кабмин 23 декабря не решит вопрос оплаты государством этой услуги.

Об этом генеральный директор акционерного общества "Укрпочта" Игорь Смелянский сообщил на своей странице в Facebook, пишет RegioNews.

"Сегодня на Кабмине должен быть рассмотрен вопрос оплаты государством доставки пенсий для 3,6 млн пенсионеров. После пересмотра минимальной зарплаты только в части единого социального взноса "Укрпочта" заплатит на 500 млн гривен больше, чем в 2020 году, не считая расходов на повышение зарплат", - сообщил Смелянский.

Он добавил, что, если вопрос не будет решен положительно, "Укрпочта" будет вынуждена прекратить доставку пенсий с 1 января.

Укрпочта может перестать доставлять пенсии с 1 января. Скриншот фейсбук-страницы Смелянского

Ранее сообщалось, что гендиректор "Укрпочты" заразился COVID-19.

Кабмин Украина деньги Укрпочта правительство
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