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29 марта 2021, 15:11 60

В оккупированном Крыму пенсионерку приговорили к 12 годам колонии

29 марта 2021, 15:11 60
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Фото: из открытых источников
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В оккупированном Севастополе осудили 66-летнюю местную жительницу Галину Долгополий к 12 годам заключения за “государственную измену”.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт "суда".

Пенсионерка якобы собирала разведывательную информацию об отдельных авиационных полках Черноморского флота.

Гражданка Д. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 Уголовного кодекса Российской Федерации, и ей назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, с ограничением свободы на один год”, - говорится в сообщении.

Уголовное дело суд рассматривал в закрытом режиме из-за "государственную тайну" и признал ее виновной по статье 275 УК РФ (государственная измена).

Напомним, 11 марта во время заседания Совет национальной безопасности и обороны утвердил стратегию деоккупации и реинтеграции оккупированного Крыма и г. Севастополя.

оккупанты Крым пенсионеры Минобороны тюрьма

 
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