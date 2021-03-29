В оккупированном Крыму пенсионерку приговорили к 12 годам колонии

Она якобы "шпионила" для Главного управления разведки Минобороны Украины

Она якобы "шпионила" для Главного управления разведки Минобороны Украины

Фото: из открытых источников

В оккупированном Севастополе осудили 66-летнюю местную жительницу Галину Долгополий к 12 годам заключения за “государственную измену”.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт "суда".

Пенсионерка якобы собирала разведывательную информацию об отдельных авиационных полках Черноморского флота.

Гражданка Д. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 Уголовного кодекса Российской Федерации, и ей назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, с ограничением свободы на один год”, - говорится в сообщении.

Уголовное дело суд рассматривал в закрытом режиме из-за "государственную тайну" и признал ее виновной по статье 275 УК РФ (государственная измена).

Напомним, 11 марта во время заседания Совет национальной безопасности и обороны утвердил стратегию деоккупации и реинтеграции оккупированного Крыма и г. Севастополя.