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02 апреля 2021, 14:08 297

СБУ разоблачила масштабную мошенническую схему присвоения банковских средств

02 апреля 2021, 14:08 297
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Злоумышленники завладели более 10 млн грн
Злоумышленники завладели более 10 млн грн
Фото: СБУ
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Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили масштабную аферу по присвоению средств граждан через несанкционированный доступ к онлайн-банкингу. Злоумышленники представлялись менеджерами банков и операторов связи.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Под предлогом решения псевдопроблем злоумышленники выманивали информацию о банковских счетах людей. Получив доступ к онлайн-банкингу, мошенники похищали все средства вкладчиков.

Участники группировки также скупали на закрытых хакерских форумах базы персональных данных. Затем злоумышленники оформляли на граждан без их ведома онлайн-кредиты на третьих лиц в микрофинансовых организациях. Полученные средства дельцы переводили на подконтрольные банковские счета", - рассказали оперативники.

Правоохранители провели обыски по местам жительства организаторов и участников группировки в Киеве, Днепропетровской и Полтавской областях. Во время следственных действий изъяты неопровержимые доказательства противоправной деятельности.

Трем злоумышленникам, в том числе организатору сделки, сообщено о подозрении в совершении мошенничества организованной группой лиц в особо крупных размерах.

Напомним, сегодня сообщалось, что на Запорожье задержали на взятке руководителя местной прокуратуры.

СБУ банки деньги мошенники соцсети

 
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