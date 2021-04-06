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06 апреля 2021, 13:14 358

Государство потеряло миллионы: на Кировоградщине СБУ блокировала масштабную контрабанду

06 апреля 2021, 13:14 358
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Ежемесячно дельцы вывозили контрабандную продукцию на более чем 5 млн грн
Ежемесячно дельцы вывозили контрабандную продукцию на более чем 5 млн грн
Фото: СБУ
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Служба безопасности Украины заблокировала нелегальный экспорт высококачественной древесины с Кировоградщины. Махинацию организовало руководство территориального подразделения Государственного агентства лесных ресурсов совместно с должностными лицами подчиненных лесохозяйственных предприятий области.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Из лесных хозяйств Кировоградщины злоумышленники ежемесячно реализовывали почти 600 кубометров ценной древесины. Древесину ценных пород вывозили в ЕС под видом низкосортной продукции по заниженным ценам.

Оперативники спецслужбы задержали на территории Кировоградской, Черкасской и Ровенской областей четыре грузовика. Они перевозили для незаконного экспорта за рубеж почти 100 кубов древесины и пиломатериалов", - говорится в сообщении.

Правоохранители провели обыски в лесных хозяйствах и лесоперерабатывающих цехах области. Во время следственных действий обнаружены еще свыше 2 тысяч кубометров высококачественного дуба, заготовленного для экспорта.

Следствием установлено, что незаконный механизм экспорта функционировал в течение 2020-2021 годов. Точный размер убытков, нанесенных государству, установит экспертиза.

Продолжается досудебное следствие по признакам совершения преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 201-1 и ч. 3 ст. 191 (перемещение через таможенную границу Украины вне таможенного контроля или с сокрытием от таможенного контроля лесоматериалов или пиломатериалов ценных и редких пород деревьев) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины разоблачила схему экспорта древесины, незаконно срубленной в Ивано-Франковской и Черновицкой областях. В течение 2020-2021 годов организаторы вывезли за границу карпатскую ель на почти 15 млн грн.

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