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18 декабря 2020, 15:23 6

На аукционе продали за рекордную сумму пятнадцатый завод "Укрспирта"

18 декабря 2020, 15:23 6
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В случае отказа от лота победитель аукциона должен будет уплатить в бюджет стоимость гарантийного взноса – около 2 млн грн
В случае отказа от лота победитель аукциона должен будет уплатить в бюджет стоимость гарантийного взноса – около 2 млн грн
Фото: Рixabay
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Фонд государственного имущества на приватизационном аукционе продал Вишнякивское МПД 234 млн грн - это рекорд в приватизации спиртовых активов.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Фонда.

"За объект приватизации на торгах боролись сразу 8 компаний, а стартовая цена выросла в 10,4 раза - с 22,4 млн грн до 234 млн грн. Пока это самый успешный аукцион по приватизации спиртовых активов и по конкуренции, и финальной стоимостью объекта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новый владелец получит, в частности, спиртосклад, бродильный цех, производственную лабораторию, спиртосклад и здание брагоректификации.

"Победитель аукциона теперь должен подписать протокол о результатах аукциона, заключить договор купли-продажи и произвести расчет. После этого процесс приватизации Вишнякивского МПД будет считаться официально завершенным.

Отмечается, что в случае отказа от лота победитель аукциона должен будет уплатить в бюджет стоимость гарантийного взноса – около 2 млн грн.

"После этого право на приобретение объекта переходит к участнику, который завершил аукцион на втором месте", - пояснили в ведомстве.

Это 15-й спиртзавод, который продали на приватизационном аукционе.

Напомним, что последний раз Фонд госимущества продал за рекордную цену Мариливское место деятельности и хранения спирта, который расположен в Тернопольской области. Его стоимость составила 120 млн грн.

Украина Фонд госимущества аукцион Укрспирт спиртзавод
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