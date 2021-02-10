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10 февраля 2021, 16:59 4

Спиртзавод на Полтавщине повторно выставят на продажу: в чем причина

10 февраля 2021, 16:59 4
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Победитель прошлого аукциона не внес рекордные 234 млн грн
Победитель прошлого аукциона не внес рекордные 234 млн грн
Фото: privatization.gov.ua
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Вишняковский спиртзавод (Полтавская обл) повторно продадут с аукциона, поскольку победитель предыдущего - "РесурсПромЗахид" - так и не внес рекордно большую для таких объектов сумму в 234 миллиона гривен.

Новый онлайн-аукцион Фонд госимущества (ФГИ) Украины планирует провести в марте, передает RegioNews со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Как сообщили в региональном отделение ФГИ по Полтавской и Сумской областям, сделка с "РесурсПромЗахидом" Сергея Полищука из Кагарлыка по итогам аукциона в декабре 2020 года не была завершена, так как покупатель не явился в положенный срок для подписания договора купли-продажи.

Согласно информации на сайте "ProZorrо.Продажи", заявку на участие в декабрьском аукционе подали восемь компании. Основными конкурентами "РесурсПромЗахида" выступили фермерское хозяйство "Фаворит-агро плюс", предложившее 234 млн грн, а также ООО "Интер вей капитал" - 140 млн грн.

ФГИ уточнил, что новый аукцион по приватизации Вишняковского спиртзавода состоится 4 марта по стартовой цене 21,17 млн грн по сравнению с 22,42 млн грн на декабрьском аукционе.

Фонд напомнил, что общая площадь зданий и сооружений спиртзавода составляет 9,63 тыс. кв. м. К ним относятся производственные корпуса, материальные склады, админздания, цеха, мастерские и пр. Общая площадь земельных участков - 8,9 га. ФГИ также уточнил, что на предприятии имеется технологическое оборудование в удовлетворительном состоянии.

Суточная мощность производства Вишняковского спиртзавода - 1,4 тыс. дал этилового спирта.

Предприятие было основано в 1776 году и модернизировано в 2015 году. Производство на нем приостановлено.

Кроме того, Фонд добавил, что 11 марта состоится также аукцион по продаже Дубовязовского спиртзавода (пгт Дубовязовка Конотопского р-на Сумской обл.) по стартовой цене 33,8 млн грн. В продаваемый актив входят здания и сооружения общей площадью 11,2 тыс. кв. м, среди которых - главный и производственные корпуса, спиртохранилище, цеха, мастерские, автогаражи, пилорама и пр. Общая площадь земельных участков - 44,7 га.

Как сообщал ранеее глава ФГИ Дмитрий Сенниченко, сумма продажи активов ГП "Укрспирт" на 20 аукционах в 2020 году составила 1,26 млрд грн.

Напомним, шестнадцатый завод "Укрспирта" приватизировали за 82 миллиона.

Украина аукцион Укрспирт Полтавская область Завод

 
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