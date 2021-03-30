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30 марта 2021, 17:14 8

На Полтавщине усиливают карантин: когда и что запретят

30 марта 2021, 17:14 8
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Ограничения будут действовать с 3 по 17 апреля
Ограничения будут действовать с 3 по 17 апреля
Фото из открытых источников
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В Полтавской области ужесточают карантинные ограничения. Они будут действовать с 3 по 17 апреля

Такое решение приняла региональная комиссия ТЭБ и ЧС, пишет RegioNews.

Так, с четверга, в области будет запрещен прием посетителей в кафе, ресторанах и барах, кроме работы на вынос и доставку. Также не будут работать торговые центры и развлекательные заведения.

Также будет запрещен прием посетителей в учреждениях культуры и проводить массовые мероприятия, кроме автоконцертов и тому подобное.

Кроме того, ресторанам в гостиницах будет запрещено работать с 23:00 до 6:00, однако они смогут предоставлять услуги по питанию в гостиничном номере по заказу клиентов.

Также на время карантина в Полтавской области запрещена работа спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов, деятельность непродовольственных рынков.

При этом запрещается посещение учебных заведений, кроме:

  • студентов 6 курса и интернов, которые получают образование по медицинским направлениям и задействованы в преодолении последствий распространения коронавируса;
  • воспитанников детсадов;
  • 1-4 классы школ;
  • спецшкол и учебно-реабилитационных центров.

Отметим, что Полтавская область находится в "оранжевой" зоне карантина.

Напомним, ранее сообщалось, что глава Полтавской ОГА Синегубов открыл лабораторию для диагностики COVID-19.

коронавирус карантин Полтавская область комиссия зона

 
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