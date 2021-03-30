На Полтавщине усиливают карантин: когда и что запретят
В Полтавской области ужесточают карантинные ограничения. Они будут действовать с 3 по 17 апреля
Такое решение приняла региональная комиссия ТЭБ и ЧС, пишет RegioNews.
Так, с четверга, в области будет запрещен прием посетителей в кафе, ресторанах и барах, кроме работы на вынос и доставку. Также не будут работать торговые центры и развлекательные заведения.
Также будет запрещен прием посетителей в учреждениях культуры и проводить массовые мероприятия, кроме автоконцертов и тому подобное.
Кроме того, ресторанам в гостиницах будет запрещено работать с 23:00 до 6:00, однако они смогут предоставлять услуги по питанию в гостиничном номере по заказу клиентов.
Также на время карантина в Полтавской области запрещена работа спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов, деятельность непродовольственных рынков.
При этом запрещается посещение учебных заведений, кроме:
- студентов 6 курса и интернов, которые получают образование по медицинским направлениям и задействованы в преодолении последствий распространения коронавируса;
- воспитанников детсадов;
- 1-4 классы школ;
- спецшкол и учебно-реабилитационных центров.
Отметим, что Полтавская область находится в "оранжевой" зоне карантина.
Напомним, ранее сообщалось, что глава Полтавской ОГА Синегубов открыл лабораторию для диагностики COVID-19.