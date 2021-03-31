Степанов подал декларацию: чем владеет и сколько денег на счету есть у министра

За прошлый год он заработал 497 тысяч гривен по месту работы в Минздраве

За прошлый год он заработал 497 тысяч гривен по месту работы в Минздраве

Фото: Минздрав

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов опубликовал декларацию. За прошлый год он заработал 497 тысяч гривен по месту работы в Минздраве.

Как пишет RegioNews, соответствующий документ опубликован на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Министр владеет квартирой в Киеве площадью 340,9 м.кв.), а его жена Наталья машиноместом в Киеве. У Степанова три дорогих часов (Rolex, Breguet, Piaget), у его жены четыре часов, ювелирные изделия и картины. В декларации глава Минздрава указал, что автомобили Land Rover Range Rover 2014 года и Lexus LX470 2005 принадлежат ему, а два других - Lexus GX460 2013 и Lexus LX 450 2016 - его жене. Министр за прошлый год заработал 497 527 гривен по официальному месту работы и проценты с Ощадбанка. Его жена за 2020 год заработала 988 840 гривен от занятия предпринимательской деятельностью и также проценты с банков. У Степанова наличными 11 300 евро, 160 тысяч гривен, а на банковском счету почти более 665 тысяч долларов. У его жены наличными 27 тысяч долларов, на банковских счетах до 2 млн гривен, более 240 тысяч долларов. Напомним, ранее Разумков показал свою декларацию.

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