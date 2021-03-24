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24 марта 2021, 11:29 97

Николаев ужесточил карантин с сегодняшнего дня до 4 апреля

24 марта 2021, 11:29 97
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Его ввели на полторы недели, чтобы сбить новую волну болезни.
Его ввели на полторы недели, чтобы сбить новую волну болезни.
Фото из открытых источников
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В Николаеве с 24 марта начался жесткий карантин из-за обострения эпидемической ситуации.

Об этом сообщил председатель Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким на своей Facebook-странице, передает RegioNews.

В Николаеве закрыты все спортивно-развлекательные заведения, кафе и рестораны работают только на вынос, бюджетная сфера перешла на дистанционную форму работы.

Еще раз акцентирую, что мы вводим жесткий карантин на полторы недели, чтобы сбить новую волну болезни. В случае, если мы попадем в красную зону, то будут применены все ограничения полной изоляции и это будет продолжаться три недели. Поэтому мы все вместе должны с пониманием отнестись к новым мерам и максимально их придерживаться, - подчеркнул Ким.

В настоящее время город находится в оранжевой эпидемической зоне и данные ограничения запланированы до 4 апреля. Но в случае попадания в красную зону, они продолжатся.

Председатель ОГА также отметил, что власть идет навстречу работникам рынков и позволила их работу при условии соблюдения всех мер безопасности. Но если предприниматели халатно отнесутся к этому решению, то реакция будет соответствующая.

Со своей стороны мы разрабатываем меры для поддержки бизнеса. Одна из таких - на сессии городского совета будем поднимать вопрос относительно льгот на оплату аренды земли для предпринимателей в период ограничений, - сказал глава области.

Как сообщалось 21 марта, в Николаеве вводят строжайший карантин. Он продлится с 24 марта до 4 апреля включительно.

Николаевская ОГА карантин Николаев Ограничение оранжевая зона

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