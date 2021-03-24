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В "красном" Киеве транспортный коллапс: люди блокируют дороги
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24 марта 2021, 10:46 35

В "красном" Киеве транспортный коллапс: люди блокируют дороги

24 марта 2021, 10:46 35
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На общественный транспорт выстраиваются длинные очереди
На общественный транспорт выстраиваются длинные очереди
Фото из открытых источников
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В Киеве, который вошел в "красную" зону карантина, утром в среду, 24 марта, на общественный транспорт выстраиваются длинные очереди. 

Видео опубликовал в Facebook "Киев Оперативный", пишет RegioNews.

Так, в общественном транспорте должно быть заполнено не более 50% мест для сидения. Еще вчера это правило в большинстве случаев не соблюдалось. Но вскоре ситуация изменилась.

На некоторых остановках желающие попасть в маршрутку или автобус вынуждены стоять в длинных очередях. Из-за этого некоторые возмущенные пассажиры блокируют работу транспорта.

"Происходит то, что происходит" Аккуратно, на видео присутствует мат! Со слов автора полиция штрафует водителей маршруток, у которых заполнено 50% мест в салоне. Из-за этого водители других маршруток просто не останавливаются на остановках. А из-за этого люди не могут уехать с остановок. Происходит то, что происходит🤷‍ Киев, Окружная

Posted by Киев Оперативный on Wednesday, March 24, 2021

Напомним, ранее в КГГА назвали условие досрочного завершения локдауна в Киеве.

Украина Киев карантин транспорт локдаун

 
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