Кабмин может и без Верховной рады отменить переход на летнее время

Нужна лишь политическая воля

Нужна лишь политическая воля

Фото из открытых источников

Кабинет Министров может отменить постановление №509 от 13 мая 1996 года о порядке исчисления времени на территории Украины, отменив переход на летнее время, который должен состояться в этом году 28 марта.

Об этом сообщила заместитель председателя комитета и автор законопроекта Роксолана Пидласа (фракция "Слуга народа") в комментарии Интерфакс-Украина.

Депутат прокомментировала то, что парламент отправил на доработку законопроект №4201 об отмене перехода на летнее время.

Есть постановление правительства №509 1996 года о порядке исчисления времени. Оно является основанием для перевода стрелок часов. Теоретически Кабмин может отменить, если на то будет политическая воля, - сказала Пидласа.

Она добавила, что по ее информации авторы законопроекта намерены предложить правительству такой вариант развития событий.

При этом Роксолана Пидласа отметила, что доработанный законопроект, который предлагает отменить сезонный переход времени в Украине и зафиксировать зимнее время UTC+2 (по международной системе Coordinated Universal Time), потребует двухнедельной доработки. Поэтому рассмотрение его состоится уже после 28 марта.

Как сообщалось, сегодня Раде не удалось отменить перевод часов. Законопроект пересмотрят.