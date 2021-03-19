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19 березня 2021, 20:26 3011

Кабмін може і без Верховної ради скасувати перехід на літній час

19 березня 2021, 20:26 3011
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Потрібна лише політична воля
Потрібна лише політична воля
Фото з відкритих джерел
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Кабінет Міністрів може скасувати постанову №509 від 13 травня 1996 року про порядок обчислення часу на території України, скасувавши перехід на літній час, який має відбутися цього року 28 березня.

Про це повідомила заступниця голови комітету та авторка законопроекту Роксолана Підласа (фракція "Слуга народу") у коментарі Інтерфакс-Україна.

Депутатка прокоментувала те, що парламент відправив на доопрацювання законопроєкт №4201 про скасування переходу на літній час.

Є постанова уряду №509 1996 року про порядок обчислення часу. Вона є підставою для переведення стрілок годинника. Теоретично Кабмін її може скасувати, якщо на те буде політична воля, - сказала Підласа.

Вона додала, що за її інформацією автори законопроєкту мають намір запропонувати уряду такий варіант розвитку подій.

При цьому Роксолана Підласа зазначила, що доопрацьований законопроєкт, який пропонує скасувати сезонний перехід часу в Україні та зафіксувати зимовий час UTC+2 (за міжнародною системою Coordinated Universal Time), потребуватиме двотижневого доопрацювання. Тому розгляд його відбудеться вже після 28 березня.

Як повідомлялося, сьогодні Раді не вдалося скасувати переведення годинників. Законопроект переглянуть.

Кабмін Верховна Рада нардеп законопроєкт Постанова

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