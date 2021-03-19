Раде не удалось отменить перевод часов

Законопроект пересмотрят

Законопроект пересмотрят

Рixabay

Верховная Рада не смогла отменить перевод часов в нашей стране. Парламент отправил на повторное второе чтение законопроект №4201 об исчислении времени в Украине.

За такое решение проголосовало минимально необходимое количество парламентариев - 226. За принятие закона во втором чтении проголосовали 212 депутатов, пишет RegioNews.

Документ предлагал определить, что на территории Украины исчисление времени происходит по киевскому времени, которое является единым для всей территории, и не осуществляется сезонный переход времени; киевское время применяется для всех правоотношений, возникающих на территории Украины.

Нардеп от фракции "Европейская солидарность" Владимир Вятрович поставил на подтверждение несколько правок, которые предусматривали, что этот закон вступит в силу на следующий день после опубликования. Эти правки уже учел профильный комитет, но в сессионном зале их не поддержали.

Напомним, Рада ушла на карантин из-за локдауна в Киеве.