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06 марта 2021, 17:16 28

"Нафтогаз" прекратил поставки газа в Донецкую область

06 марта 2021, 17:16 28
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Причиной такого решения назвали большую задолженность перед "Нафтогазом"
Причиной такого решения назвали большую задолженность перед "Нафтогазом"
Рixabay
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Компания "Донецкоблгаз" в субботу, 6 марта, прекратила поставки газа на объекты "Донецктеплокоммунэнерго". Причиной такого решения назвали большую задолженность перед "Нафтогазом".

Об этом говорится в заявлении на сайте компании "Донецкоблгаз", пишет RegioNews.

Как отметили в облгазе, компания "Донецктеплокоммунэнерго" наносит государству ежесуточные убытки от несанкционированного потребления газа в размере 150 млн гривен в месяц.

"Поэтому по законодательству ПАТ "Донецкоблгаз" с субботы обязано прекратить газоснабжение объекты ОКП "Донецктеплокоммунэнерго" согласно предписаниям Кодекса ГРС", - заявили в компании.

Ранее сообщалось, что "Нафтогаз" снизил цены для тепловиков.

Донбасс газ Украина украинцы Донецкая область

 
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