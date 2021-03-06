"Нафтогаз" прекратил поставки газа в Донецкую область

Каждый из пятнадцати кандидатов в народные депутаты, которые баллотируются в надворнянском 87-м округе в Ивано-Франковской области, отличается какими-то оригинальностями и неожиданностями в своих декл...

03 марта 2021

Настроен на компромисс: как мэр Житомира Сухомлин соединил несоединимое

Житомирский градоначальник победил на местных выборах осенью 2020 года в первом туре с более чем 51% голосов. Однако протянуть в городской совет фракцию, которая могла бы стать монобольшинством, ему н...