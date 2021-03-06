"Нафтогаз" прекратил поставки газа в Донецкую область
Причиной такого решения назвали большую задолженность перед "Нафтогазом"
Причиной такого решения назвали большую задолженность перед "Нафтогазом"
Компания "Донецкоблгаз" в субботу, 6 марта, прекратила поставки газа на объекты "Донецктеплокоммунэнерго". Причиной такого решения назвали большую задолженность перед "Нафтогазом".
Об этом говорится в заявлении на сайте компании "Донецкоблгаз", пишет RegioNews.
Как отметили в облгазе, компания "Донецктеплокоммунэнерго" наносит государству ежесуточные убытки от несанкционированного потребления газа в размере 150 млн гривен в месяц.
"Поэтому по законодательству ПАТ "Донецкоблгаз" с субботы обязано прекратить газоснабжение объекты ОКП "Донецктеплокоммунэнерго" согласно предписаниям Кодекса ГРС", - заявили в компании.
Ранее сообщалось, что "Нафтогаз" снизил цены для тепловиков.
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