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26 февраля 2021, 16:54 21

"Нафтогаз" снизил цены для тепловиков: сколько будут платить

26 февраля 2021, 16:54 21
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Компания прогнозирует дальнейшее падение тарифов на газ
Компания прогнозирует дальнейшее падение тарифов на газ
Фото из открытых источников
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НАК "Нафтогаз Украины" обнародовала оптовую цену на природный газ для производителей тепловой энергии, которым государственная компания поставляет газ в рамках специальных обязательств (ПСО). В феврале 2021 цена газа составит 6 841,15 грн за 1 тысячу кубометров (без учета НДС и транспортировки), что на 6,7% ниже, чем в январе 2021 года (7 331,45 грн).

Об этом сообщается на сайте НАК, передает RegioNews.

Как отметили в пресс-службе компании, ситуация в Украине соответствует европейскому тренду сокращения спроса на энергоносители из-за потепления. За последнюю неделю в Европе спотовые цены на газ снизились на 6%.

"В марте ожидается дальнейшее падение цен на европейских газовых хабах, который определит вектор ценообразования и в Украине", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее "Нафтогаз" обнародовал мартовские тарифы на газ для населения.

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